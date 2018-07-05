Меркель рассказала о ходе переговоров по Brexit

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС вступают в решающую фазу, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом встречи с британским премьер-министром Терезой Мей в Берлине.
Она добавила, что выступает за тесное сотрудничество между Германией и Великобританией в будущем, в частности, в сфере политики безопасности и внешней политики.
"Это совершенно точно будет так, относительно остальных вопросов мы посмотрим, каковы будут британские представления", —заявила канцлер ФРГ.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.