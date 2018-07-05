В МИД назвали ситуацию вокруг Эймсбери "грязной политической игрой"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "грязной политической игрой" ситуацию вокруг инцидентов с отравлением химическими веществами в Солсбери и Эймсбери.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне, и начать наконец-то взаимодействие с правоохранительными органами России", — сказала она на брифинге.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва готова к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в расследовании этого инцидента.

"Мы искренне переживаем за пострадавших и желаем всем, а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами Российской Федерации, и желаем им скорейшего выздоровления", — добавила она.

При этом Захарова обратила внимание на то, что лаборатория в Портон-Дауне, на которую ссылаются в Скотланд-Ярде, не делала заявления по поводу происшествия в Эймсбери.

"Мы проверяли, главной новостью до сих пор является более приземленная тема: исследование техники постирки брюк", — сказала Захарова на брифинге.