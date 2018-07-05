В МИД назвали ситуацию вокруг Эймсбери "грязной политической игрой"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "грязной политической игрой" ситуацию вокруг инцидентов с отравлением химическими веществами в Солсбери и Эймсбери.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва готова к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в расследовании этого инцидента.
"Мы искренне переживаем за пострадавших и желаем всем, а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами Российской Федерации, и желаем им скорейшего выздоровления", — добавила она.
"Мы проверяли, главной новостью до сих пор является более приземленная тема: исследование техники постирки брюк", — сказала Захарова на брифинге.
Инцидент в Эймсбери
Накануне полиция сообщила, что двоих местных жителей, 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, нашли без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери, той же, где лечились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Расследование ЧП в Эймсбери продолжается, в нем участвуют порядка сотни детективов из контртеррористических подразделений. Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что риск заражения веществом, с которым соприкоснулись двое пострадавших, низкий, однако следует соблюдать осторожность.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта отравили нервно-паралитическим веществом A234. Лондон утверждает, что к этому причастно российское государство. Москва категорически отрицает все обвинения.