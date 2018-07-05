Сторонники независимости Каталонии призвали Мадрид к диалогу

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии призывают власти Испании к диалогу без предварительных условий, заявил РИА Новости депутат от партии "Левые республиканцы Каталонии" в конгрессе Жоан Тарда.

Девятого июля в Мадриде пройдет встреча премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского правительства Кима Торры.

"Мы хотим, чтобы впервые был диалог без предварительных условий, диалог, в котором каждая из сторон выслушает другую", — сказал Тарда.

По словам депутата, сторонники независимости автономного сообщества "с самого начала хотят заложить фундамент для диалога, что само по себе уже большой шаг вперед, даже если мы узнаем, что позиции абсолютно противоположные".

Депутат подчеркнул, что его соратники защищают право на самоопределение, в то время как правительство "считает, что решение иное – гипотетическая реформа конституции или изменение законов, которые касаются правомочности Статута автономии".

Несмотря на огромную разницу позиций испанского правительства и каталонского женералитета, Тарда считает, что на встрече "можно говорить обо всем", и что такой возможности не представилось накануне проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года (этот референдум был признан незаконным Конституционным судом страны и испанским правительством).

"Мы всегда говорили, что правительство ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия – ред.), поддерживаемое Podemos, будет более настроенным на диалог и более прогрессивным, чем правительство Народной партии, которое поддерживают "Граждане", — заявил Тарда.

Даже если на встрече в понедельник Санчес и Торра не смогут прийти к конкретным решениям, все равно это будет положительный шаг, поскольку "открываются возможности" к взаимопониманию, добавил ветеран испанской политики.