Сторонники независимости Каталонии призвали Мадрид к диалогу

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии призывают власти Испании к диалогу без предварительных условий, заявил РИА Новости депутат от партии "Левые республиканцы Каталонии" в конгрессе Жоан Тарда.
"Мы хотим, чтобы впервые был диалог без предварительных условий, диалог, в котором каждая из сторон выслушает другую", — сказал Тарда.
По словам депутата, сторонники независимости автономного сообщества "с самого начала хотят заложить фундамент для диалога, что само по себе уже большой шаг вперед, даже если мы узнаем, что позиции абсолютно противоположные".
Несмотря на огромную разницу позиций испанского правительства и каталонского женералитета, Тарда считает, что на встрече "можно говорить обо всем", и что такой возможности не представилось накануне проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года (этот референдум был признан незаконным Конституционным судом страны и испанским правительством).
Даже если на встрече в понедельник Санчес и Торра не смогут прийти к конкретным решениям, все равно это будет положительный шаг, поскольку "открываются возможности" к взаимопониманию, добавил ветеран испанской политики.