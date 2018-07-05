ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл — РИА Новости. Военно-транспортный самолет армии США приземлился в четверг утром в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает финская газета Ilta-lehti.

Ранее стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

По данным финских СМИ, которые публикуют фотографии американского самолета, на борту четко читаются буквы AMC — Air Mobility Command. "Силы AMC работают под командованием ВВС и отвечают за перевозку войск и флотов, а также организационные вопросы. Самолет также может координировать воздушное движение других самолетов", — пишет Ilta-lehti.

Kookas USA:n ilmavoimien kone ilmestyi Helsinki-Vantaalle: tuotiinko Suomeen Trumpin kalustoa? https://t.co/nFEZMSP3P2 — Iltalehti (@iltalehti_fi) 5 июля 2018 г.

​Издание опубликовало снятое читателем видео, на котором видно, как из самолета выгружают контейнеры, в ожидании погрузки которых рядом стоят по меньшей мере шесть грузовиков.

Оператор аэропорта, компания Finavia не комментирует присутствие американского самолета в Вантаа. МИД Финляндии также не смог уточнить информацию о грузе, который самолет доставил в страну.

Как сообщает газета, привезенный американским самолетом груз доставляют в отель St. George в центре Хельсинки. Безопасность в районе обеспечивают многочисленные машины полиции. Доставку производит компания Exclusive Logistics, директор которой отказался от комментариев.

Отель класса люкс St. George был открыт в апреле 2018 года в центре Хельсинки. В отделе бронирования РИА Новости сообщили, что в отеле нет свободных номеров в период с 7 по 17 июля.