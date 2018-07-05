В Британии не исключили новых мер против России из-за ЧП в Эймсбери

Полицейский у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

Полицейский у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления

ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава МВД Британии Саджид Джавид не исключил принятия новых мер в отношении РФ в связи с инцидентом в Эймсбери.

Накануне вечером глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отвечая в парламенте на вопрос о возможности принятия вместе с международными партнерами новых мер в отношении России, Джавид сказал: "Сейчас мы концентрируемся на общественной безопасности, полицейском расследовании. Но по мере появления новой информации, мы решим, какие действия предпринять".

Джавид не исключил также, что в МИД Великобритании может быть вызван посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Пока мы не связывались с послом и не вызывали его, но, как я уже сказал ранее, по ходу появления новой информации мы определимся с нашими дальнейшими действиями, и это может включать вызов посла", — сказал он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Британский эксперт ответил на вопрос о связи инцидентов в Эймсбери и Солсбери

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.