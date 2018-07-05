Меркель назвала отказ Венгрии принимать беженцев из Греции проблемой

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости. Венгрия не считает себя уполномоченной в рамках дублинского соглашения принимать беженцев, которые первично зарегистрированы на территории ЕС в Греции, это проблема, заявила журналистам после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"У нас проблема, которая состоит в том, что Венгрия, вопреки дублинскому соглашению, не считает себя ответственной (за прием беженцев из Греции — ред)", — сказала Меркель, добавив, что "Венгрия считает себя не уполномоченной заниматься обработкой прошений о предоставлении убежища этим беженцам".

Меркель уточнила, что в Германию из Венгрии прибывает "очень мало беженцев, которые там (в Венгрии) зарегистрированы". Первичной страной регистрации этих людей в ЕС является, как правило, Греция. В этой связи канцлер заявила, что было бы "правильным и важным, чтобы Венгрия взяла на себя ответственность за контроль над участком внешней границы ЕС", речь идет о границе с Сербией.