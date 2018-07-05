На острове Ява прогремели три взрыва

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По меньшей мере три взрыва произошли в четверг в городе Пасуруан в индонезийской провинции Восточная Ява, пострадал ребенок, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в результате взрыва пострадал шестилетий мальчик. Полиции удалось задержать женщину. Ребенок был доставлен в больницу. Мужчине удалось скрыться.
Как сообщает газета со ссылкой на полицию, взрывчатка, предположительно сработавшая в доме, была небольшой мощности.
Взрыв около участка полиции в Сурабае стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. Три взрыва у местных церквей произошли в городе 13 мая. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.
*Террористическая организация, запрещенная в России