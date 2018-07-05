На востоке Афганистана ликвидировали не менее 25 боевиков ИГ*

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не менее 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате воздушной и наземной операций афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заявление властей.
Еще два исламиста были ликвидированы в районе Хаска Мина в результате операции с использованием беспилотника.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России