В результате взрыва на АЗС в Киргизии пострадали четыре человека

БИШКЕК, 5 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии, недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Момент взрыва сняли на видео очевидцы.

Как рассказали в МЧС республики, пострадавшие – один гражданин Киргизии и три таджикистанца. Пятидесятипятилетний кыргызстанец с ожогами в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу села Кулунду. Таджикистанцы получают медицинскую помощь на родине.

В результате последовавшего за взрывом пожара сгорела сама АЗС, административное здание, пять грузовых авто, два газовоза, два микроавтобуса и одна легковая машина.

Причины происшествия устанавливаются.

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