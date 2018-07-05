Захарченко опроверг информацию о переговорах с Порошенко

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республик Александр Захарченко опровергает заявление экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о якобы переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

Ранее Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, заявила, что Порошенко якобы ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести военное положение и остаться у власти на второй срок. Во время военного положения в стране не могут проводиться выборы.

"У Юлии Тимошенко богатое воображение. Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами", — сказал Захарченко РИА Новости.

По его мнению, для эскалации конфликта президенту Украины не нужны переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, а прямой диалог с Киевом – дело будущего. "Это будет диалог не о начале, а о прекращении войны и будущих принципах мирного сосуществования", — подчеркнул Захарченко.