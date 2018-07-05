В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о снижении интенсивности обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. При этом во вторник в представительстве в ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о 25 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"По сравнению с предыдущими сутками интенсивность обстрелов снизилась, обстановка вблизи линии соприкосновения остается контролируемой нашими войсками", — заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.