Порошенко подписал закон, закрепляющий курс на вступление Украины в НАТО

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг на заседании Совета нацбезопасности и обороны подписал закон о нацбезопасности, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

"Фундаментальными национальными интересами Украины являются… интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами", — говорится в законе.

Закон также предусматривает назначение гражданского министра обороны. "Министр обороны Украины назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц", — говорится в документе. Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации.