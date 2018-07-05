Глава МИД Испании упрекнул ЕС за "страусиную политику" в вопросе миграции

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель упрекнул ЕС за "страусиную политику" в решении проблемы миграции, сообщает телеканал RTVE.

"Эта проблема стоит на повестке дня слишком долго, в течение как минимум 20 лет", — сказал Боррель. "На последнем Европейском совете было достигнуто минимальное соглашение, которое предотвратило разрыв, однако мы играем в страусиную политику, а проблему необходимо решать тем, кого она затрагивает, будь то Греция, Италия или наша страна", — заявил министр в своем интервью программе Los desayunos de TVE.

"Существует серьезная проблема экономического, демографического и социального дисбаланса между Европой и Азией… Проблема заключается не в последних 60 людях, которые прибывают, а в сотнях миллионов, которые собираются приехать и которые родятся и вырастут в Африке", — подчеркнул глава МИД, ссылаясь на мигрантов, доставленных в среду судном Open Arms в Барселону.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения с третьими странами.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.