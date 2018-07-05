Порошенко предложил ввести налог на выведенный капитал

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает введение налога на выведенный капитал вместо действующего налога на прибыль предприятий, сообщается в четверг на сайте парламента.

Ранее Порошенко заявил о намерении ввести налог на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Текст внесенного законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Всемирный банк (ВБ) раскритиковал намерения Киева ввести налог на выведенный капитал. Ведущий экономист представительства ВБ а по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан заявил, что Украина может потерять часть налоговых поступлений из-за введения этого налога, а это неприемлемо для Украины.

По данным СМИ, свою обеспокоенность налогом на выведенный капитал также выразил Международный валютный фонд. В частности фонд обеспокоен, что налог на выведенный капитал создаст мотивацию для фиктивных переплат по транзакциям, что поможет избежать налогообложения.