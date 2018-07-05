Парламент Македонии повторно утвердил договор с Грецией о переименовании

БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Депутаты парламента Македонии в четверг большинством в 69 голосов (из 120) повторно утвердили договор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики, трансляцию вела пресс-служба парламента.

"За" проголосовали 69 из 70 присутствующих, документ принят, на этом заседание завершено", — сообщил спикер законодательного собрания Талат Джафери.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Джафери затем направил ратифицированный депутатами договор с Грецией президенту Георге Иванову, который ранее уже отказался его подписывать как "наносящий ущерб и неконституционный", о чем заявил в тот же день. Формально отведенные для президентского решения семь дней истекли 26 июня, президент в обращении к парламенту официально отказался подписать договор. Согласно конституции документ был возвращен депутатам на повторное рассмотрение в четверг.