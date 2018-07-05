Ким Чен Ын пока не решил, поедет ли в Россию, заявил Песков

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не определился по приглашению посетить Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

"Пока нет, пока окончательного подтверждения нет. Вы знаете, что было приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию, пока еще страна КНДР не определилась. Как только будет ясность, мы об этом объявим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли в сентябре в рамках Восточного экономического форума встреча российского и северокорейского лидеров.

При этом Песков добавил, что уровень представительства на Дальневосточном экономическом форуме будет "весьма высоким и весьма представительным".

Ранее Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), либо согласовать отдельно по линии МИД.