Украинские правозащитники выступили против проекта о блокировке сайтов

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинские правозащитники призвали Верховную раду страны не принимать законопроект о блокировке информационных ресурсов без решения суда, сообщил в четверг Украинский институт по правам человека.
"Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект, который грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины", — говорится в сообщении Института в Facebook.
Правозащитники считают, что законопроект в предложенной редакции "должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека".
Кроме того, правозащитники опасаются, что СБ Украины получит неконтролируемые полномочия в сфере надзора за выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давлению на субъектов интернет-рынка Украины.