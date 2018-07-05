Тимошенко обвинила Порошенко в попытках отменить президентские выборы

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко утверждает, что президент Петр Порошенко якобы ведет переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы ввести военное положение и остаться у власти на второй срок.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Во время военного положения в стране не могут проводиться выборы.

"Начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР, то есть по сути с людьми, которые оккупировали часть Украины, и Порошенко хочет инициировать начало большой войны, он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины, он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень… И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом", — заявила Тимошенко в четверг утром в эфире украинского телеканала "UA: Первый".

Ранее Тимошенко заявляла, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она уже неоднократно участвовала в выборах, однако ей до сих пор не удалось победить.