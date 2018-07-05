Махмуда Аббаса направили в больницу для медобследования, сообщает источник

РАМАЛЛА, 5 июл — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас направлен в больницу в Рамалле для проведения медицинского обследования, сообщил РИА Новости источник в администрации палестинского лидера.

"Президент Палестины Махмуд Аббас перемещен в больницу в городе Рамалла для проведения медицинских обследований", — сообщил источник.

Аббас руководит Палестиной с 2005 года. В мае 83-летний политик лечился в больнице от воспаления легких, что вновь породило дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизма передачи власти в Палестине.