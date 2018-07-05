В Госдуме рассказали об отношении Европы к встрече Трампа и Путина

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европейские страны воспринимают как нежелательные предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, считает член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.

"В Европе действительно с большим напряжением ожидают этих переговоров и воспринимают их как нежеланные. Потому что, по сути, своими контактами на высшем уровне американский президент рушит все то, что пыталась демонстрировать Европа начиная с 2014 года в рамках этой лукавой евроатлантической солидарности. По сути, американский президент не просто перехватил эстафетную палочку, а взял инициативу в свои руки", — сказал Железняк в эфире телеканала "Россия 24".

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран. Впервые они встретились в Гамбурге на полях саммита G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.