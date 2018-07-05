В Вене третий раз за полгода осквернили памятник советским воинам

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Неизвестные вновь осквернили памятник советским воинам в центре Вены, сообщили в четверг РИА Новости в российском посольстве в Австрии.
Как сообщили в дипмиссии, неизвестные облили фасад черной краской. Посольство держит вопрос на контроле и находится в тесном контакте с австрийскими властями.
Это уже третий случай осквернения памятника в этом году. До этого памятник оскверняли в январе и марте. В начале мая российским туристам удалось предотвратить осквернение мемориала.
🔴 1/2 Сегодня в Вене в 3-й раз за полгода осквернён монумент советским-воинам освободителям. Чёрной краской облит фасад, а также возложенные к нему цветы. Заявляем решительный протест! pic.twitter.com/RN9HYmkv78— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 5 июля 2018 г.