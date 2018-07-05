В Вене третий раз за полгода осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Неизвестные вновь осквернили памятник советским воинам в центре Вены, сообщили в четверг РИА Новости в российском посольстве в Австрии.

Как сообщили в дипмиссии, неизвестные облили фасад черной краской. Посольство держит вопрос на контроле и находится в тесном контакте с австрийскими властями.

Это уже третий случай осквернения памятника в этом году. До этого памятник оскверняли в январе и марте. В начале мая российским туристам удалось предотвратить осквернение мемориала.