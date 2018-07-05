В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Латвия

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил РИА Новости, что полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов.

Это произошло накануне вечером, когда Роженцовс прилетел из Москвы.

"<…> Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — рассказал он.

Роженцовс является гражданином Латвии, в Ригу он прилетел по работе.

Отношение к Sputnik в Латвии

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в государственных СМИ материалов Sputnik. Отмечалось, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими средствами массовой информации, сот чего страдает русскоязычная аудитория. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа.

Российские СМИ в Прибалтике

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ.

Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева.

МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

В связи с этими случаями в российсокм МИД заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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