Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в новой американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, пожаловался на ухудшение здоровья и отсутствие медицинской помощи, сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.

"У него проблемы с зубами — они продолжают сыпаться, и медицинскую помощь ему не оказывают", — сказала она. Ярошенко уточнила, что в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, где Константин содержался ранее, ему удалось добиться лечения, но в тюрьме "Данбери" в штате Коннектикут, куда его перевели, все по-другому.

"Сейчас надо было запломбировать (два зуба), он пошел, чтобы ему доделали, но ему отказали в лечении. Сказали, что ты не в "Форт-Диксе", и не думай, что тут тебя будем лечить, можем только вырвать. Если станет совсем плохо, приходи, вырвем", — рассказала Виктория Ярошенко.

Кроме того, по ее словам, условия содержания в новой тюрьме хуже, чем в предыдущей. "Отношение администрации уважительное, но само содержание хуже. Отсутствует много чего", — сказала Ярошенко. Она уточнила, что в камере содержатся 100 человек, при том, что ранее в его камере было двое.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.