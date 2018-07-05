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В Брюсселе пройдет "контрсаммит" под девизом "Нет войне – нет НАТО"

(обновлено: 11:49 05.07.2018)
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© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО. Архивное фотоАкция против НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алессандро Рота
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Представители двух десятков организаций и партий стран Европы и США проведут в Брюсселе в преддверии намеченного на 11-12 июля саммита Североатлантического альянса свой "контрсаммит" под девизом "Нет войне – нет НАТО", сообщил РИА Новости один из организаторов форума Лудо де Брабандер.

Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
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"Наш международный "контрсаммит" запланирован на 8 июля, программа уже подготовлена", — отметил он. Участие в дискуссиях примут представители общественных и экспертных организаций, а также партий из Бельгии, Германии, Италии, США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Кипра.

Основными темами обсуждения на "контрсаммите" станут увеличение военных расходов, милитаризация Европы, проблемы ядерного разоружения, преодоление политики конфронтации между Североатлантическим блоком и РФ.

Также запланировано проведение отдельных тематических дискуссий по темам "Стратегия НАТО и ликвидация НАТО, включая разоружение, мир, свободный от ядерного оружия", "Европа мира", "Беспилотники и автоматизация вооружения" и другие.

"Расширение НАТО идет вразрез с международной безопасностью. Эта продолжающаяся экспансия способствует росту международной напряженности, поскольку Россия оказывается во всё более плотном кольце баз США и НАТО. Что делать для новой политики общей безопасности в XXI веке?" — говорится в аннотации к одной из тематических дискуссий.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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"Больше вопросов, чем ответов. Контрсаммит станет хорошей возможностью для насыщенного, широкого и острого обсуждения. Мир становится все более опасным, и необходимость в обмене мнениями и действиях в интересах мира насущна как никогда", — подчеркивают организаторы мероприятия.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Альянс заявляет, что переговоры лидеров стран-участниц пройдут "в решающий момент для безопасности организации" и станут "возможностью наметить путь НАТО на предстоящие годы". Ожидается, что на встрече в верхах будут приняты решения об усилении борьбы с терроризмом, укреплении партнерства с ЕС, модернизации альянса и более справедливом распределении финансового бремени между союзниками. Саммит пройдет в новой брюссельской штаб-квартире НАТО.

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