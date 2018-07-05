Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможную агрессию США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить американскую агрессию после появившегося в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп говорил о возможности вторжения на территорию Боливарианской Республики, сообщает телеканал Televisa.

"Нельзя ослаблять готовность ни на секунду, потому что мы будем защищать самое великое право, которое наша Родина получила за всю историю… — жизнь в мире", — заявил Мадуро в среду во время выступления перед военными.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента сообщило, что в августе 2017 года на встрече по поводу санкций в отношении Каракаса Трамп задал своим помощникам вопрос о возможном вторжении в Венесуэлу.

Мадуро заявил, что представленная в СМИ информация доказывает правдивость его утверждений о том, что Вашингтон планирует совершить военное вторжение в Венесуэлу, чтобы захватить ее огромные запасы нефти.

"Совпадение? Это не совпадение", — приводит телеканал слова венесуэльского лидера, отметившего, что Трамп заговорил о возможности вторжения "после визита венесуэльских оппозиционеров в Белый дом".