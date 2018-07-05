Американский сенатор пригрозил России "драконовскими мерами"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший Россию, пригрозил ей возможными "драконовскими мерами" в случае ее вмешательства в ноябрьские выборы в Конгресс. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", — сказал Кеннеди.

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что реакция будет "мгновенной и очень жесткой".

По словам сенатора, лично он хотел бы наладить отношения с Россией, но для этого российским властям придется "изменить свое поведение".

Корреспондент "Коммерсанта" обратил внимание Кеннеди на то, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. "Я слышал это. Но это не так", — утверждает сенатор. Каких-либо доказательств во время беседы с российским изданием он не привел.

Американская делегация конгрессменов приехала в Москву 30 июня. Во вторник они встретились с Сергеем Лавровым, затем прибыли в Госдуму на встречу со спикером Вячеславом Володиным. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.