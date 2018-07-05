Гавайи увеличились на два квадратных километра из-за извержения вулкана

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Архипелаг Гавайи увеличил свой размер на более чем два квадратных километра из-за извержения вулкана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

"У побережья океана лава создала 555 акров новой земли", — говорится в сообщении службы в Twitter, которая приводит последние данные о вулкане Килауэа. Это происходит из-за чрезмерного вытекания лавы в районе Капохо Кратер.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор.

Kīlauea Volcano’s #LERZ status update: fissure 8 active; several overflows near Kapoho Crater; at the ocean entry, lava has created 555 acres of new land. https://t.co/vz7oZuR4KJ pic.twitter.com/KFvltBzhh3 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 4 июля 2018 г.

В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек.

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