Роскосмос не примет участие в Фарнборо

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" не будет принимать участия в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в этом году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Госкорпорация Роскосмос не будет участвовать в выставке", — сказал он.

Причины такого решения Устименко не пояснил.

Выставка пройдет с 16 по 22 июля 2018 года. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявляла, что не планирует демонстрировать гражданскую продукцию на британском авиасалоне. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сказал журналистам, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, РФ делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.