Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018

Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) призвал к скорейшему осуществлению операции по выводу на поверхность 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, спасенных в затопленной пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, заявил в среду вечером вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

Заявление министра транслировал в утреннем выпуске новостей в четверг телеканал Thai PBS.

Монарх пристально следит за операцией по спасению детей

"Его Величество призвал всех нас к скорейшему проведению операции по выводу спасенных детей на поверхность", — заявил министр, добавив, что монарх внимательно следит за ситуацией и обеспокоен тем, что в ближайшие дни могут усилиться дожди, которые вызовут новое наводнение в пещере Тхам Луанг.

В утренней программе национального "телевизионного пула" — передаче, подготовленной департаментом общественных связей при премьер-министре Таиланда, идущей одновременно по всем телеканалам страны, губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией в пещере, также сообщил о постоянном пристальном внимании к операции со стороны монарха.

"С самого первого дня Его Величество наблюдает за ситуацией, часто дает ценные советы и указания и оказывает спасателям конкретную помощь: было немало случаев, когда нам не хватало какого-то тяжелого оборудования, например, и тогда по личному указанию Его Величества решение о выделении и доставке такого оборудования принималось соответствующими службами моментально", — сказал губернатор.

Скорейшая эвакуация необходима, но сопряжена с трудностями

В среду руководство спасательной операции после консультаций со специалистами и командирами всех спасательных подразделений признало ситуацию в пещере пока опасной для вывода спасенных детей на поверхность, так как скорость убывания воды, которую 10 дней откачивают мощнейшими насосами, пока недостаточна для такого понижения уровня затопления, при котором детям не пришлось бы преодолевать затопленные участки под водой с аквалангами. В настоящее время боевые пловцы ВМС Таиланда, находящиеся вместе с детьми в пещере, обучают подростков, выросших в горах и не умеющих плавать, пользоваться дайверским оборудованием. Военные врачи, находящиеся там же, внимательно следят за процессом восстановления сил детей после девятидневной голодовки и пребывания в полной темноте.

Операция по выводу их на поверхность может начаться в ближайшее время: первыми выводить на поверхность собираются тех детей, чье физическое состояние позволит им пройти в дайверском снаряжении и в сопровождении боевых пловцов наиболее узкие полностью затопленные коридоры пещеры, которые можно проплывать только по одному. После того как наиболее подготовленные подростки пройдут весь пятикилометровый маршрут до выхода, будут эвакуированы остальные. По словам спасателей, такое решение было принято потому, что вывод первой группы детей должен выявить все проблемы, которые могут возникнуть на пути, несмотря на тщательную подготовку, чтобы при выводе менее крепких ребят избежать этих проблем. Военные медики подтвердили в четверг, что спасенные не испытывают проблем со здоровьем и хорошо восстанавливаются после пережитого. Однако спасателям приходится учитывать тот факт, что в группе находятся подростки разного возраста – от 11 до 16 лет, с разным физическим развитием.

Так как вариант вывода детей через вертикальную шахту, которую спасатели пытаются пробурить с вершины горы к потолку пещеры, не может обеспечить скорого результата, вывод детей с аквалангами считается основным вариантом, заявил в интервью телевизионному пулу губернатор Осоттханакон.

Сильные дожди, которые по прогнозам синоптиков могут начаться в четверг-пятницу, способны свести на нет многодневные усилия по откачке воды из пещеры, вызвав повторное наводнение и резкое повышение уровня воды, при котором вывод детей в дайверском снаряжении, как и выход наружу находящихся в пещере с ними бойцов спецназа ВМС, станет чрезвычайно сложным, если вообще будет возможен, сказал губернатор.

Эксперты, участвующие в операции, неоднократно заявляли, что в случае повторного сильного затопления пещеры спасенным и сопровождающим их военнослужащим придется оставаться на месте и ждать либо готовности вертикальной шахты, либо естественного осушения пещеры, которое обычно каждый год происходит в середине октября. На этот случай в последние три дня в пещеру занесены запасы продовольствия, медикаменты, предметы первой необходимости, запасное дайверское оборудование, баллоны с кислородом для обогащения им атмосферы в пещере, и средства связи из расчета на четыре месяца. В четверг спасатели планируют завершить прокладку оптоволоконного кабеля, уже обеспечивающего связь с поверхностью командного пункта и базового лагеря спасателей на трехкилометровой отметке в глубине пещеры, до места, где находятся спасенные дети. Кабель позволит наладить аудио- и видеосвязь со спасенными.

До настоящего момента для связи между спасателями, находящимися с детьми, и базовым лагерем, используется войсковой полевой телефон. Из-за плохого распространения радиоволн в пещере использование радиосвязи в спасательной операции имеет ограниченные возможности.