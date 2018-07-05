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Король Таиланда призвал к скорейшему выводу спасенных детей из пещеры

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Спасение детей в Таиланде (19)
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© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaЧлены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) призвал к скорейшему осуществлению операции по выводу на поверхность 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, спасенных в затопленной пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, заявил в среду вечером вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

Заявление министра транслировал в утреннем выпуске новостей в четверг телеканал Thai PBS.

Монарх пристально следит за операцией по спасению детей

"Его Величество призвал всех нас к скорейшему проведению операции по выводу спасенных детей на поверхность", — заявил министр, добавив, что монарх внимательно следит за ситуацией и обеспокоен тем, что в ближайшие дни могут усилиться дожди, которые вызовут новое наводнение в пещере Тхам Луанг.

Тайские дайверы во время операции по спасению детей из затопленной пещеры . 3 июля 2018
© AP Photo / Sakchai Lalit
Выводить детей из затопленной пещеры пока опасно, заявил губернатор

В утренней программе национального "телевизионного пула" — передаче, подготовленной департаментом общественных связей при премьер-министре Таиланда, идущей одновременно по всем телеканалам страны, губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией в пещере, также сообщил о постоянном пристальном внимании к операции со стороны монарха.

"С самого первого дня Его Величество наблюдает за ситуацией, часто дает ценные советы и указания и оказывает спасателям конкретную помощь: было немало случаев, когда нам не хватало какого-то тяжелого оборудования, например, и тогда по личному указанию Его Величества решение о выделении и доставке такого оборудования принималось соответствующими службами моментально", — сказал губернатор.

Скорейшая эвакуация необходима, но сопряжена с трудностями

В среду руководство спасательной операции после консультаций со специалистами и командирами всех спасательных подразделений признало ситуацию в пещере пока опасной для вывода спасенных детей на поверхность, так как скорость убывания воды, которую 10 дней откачивают мощнейшими насосами, пока недостаточна для такого понижения уровня затопления, при котором детям не пришлось бы преодолевать затопленные участки под водой с аквалангами. В настоящее время боевые пловцы ВМС Таиланда, находящиеся вместе с детьми в пещере, обучают подростков, выросших в горах и не умеющих плавать, пользоваться дайверским оборудованием. Военные врачи, находящиеся там же, внимательно следят за процессом восстановления сил детей после девятидневной голодовки и пребывания в полной темноте.

Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В Таиланде опасаются повторного затопления пещеры, где находятся дети
Операция по выводу их на поверхность может начаться в ближайшее время: первыми выводить на поверхность собираются тех детей, чье физическое состояние позволит им пройти в дайверском снаряжении и в сопровождении боевых пловцов наиболее узкие полностью затопленные коридоры пещеры, которые можно проплывать только по одному. После того как наиболее подготовленные подростки пройдут весь пятикилометровый маршрут до выхода, будут эвакуированы остальные. По словам спасателей, такое решение было принято потому, что вывод первой группы детей должен выявить все проблемы, которые могут возникнуть на пути, несмотря на тщательную подготовку, чтобы при выводе менее крепких ребят избежать этих проблем. Военные медики подтвердили в четверг, что спасенные не испытывают проблем со здоровьем и хорошо восстанавливаются после пережитого. Однако спасателям приходится учитывать тот факт, что в группе находятся подростки разного возраста – от 11 до 16 лет, с разным физическим развитием.

Так как вариант вывода детей через вертикальную шахту, которую спасатели пытаются пробурить с вершины горы к потолку пещеры, не может обеспечить скорого результата, вывод детей с аквалангами считается основным вариантом, заявил в интервью телевизионному пулу губернатор Осоттханакон.

Сильные дожди, которые по прогнозам синоптиков могут начаться в четверг-пятницу, способны свести на нет многодневные усилия по откачке воды из пещеры, вызвав повторное наводнение и резкое повышение уровня воды, при котором вывод детей в дайверском снаряжении, как и выход наружу находящихся в пещере с ними бойцов спецназа ВМС, станет чрезвычайно сложным, если вообще будет возможен, сказал губернатор.

Журналисты у входа в пещеру Тхам Луанг в Таиланде, где были обнаружены живыми 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 2 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Таиландские военные врачи обследовали запертых в пещере детей

Эксперты, участвующие в операции, неоднократно заявляли, что в случае повторного сильного затопления пещеры спасенным и сопровождающим их военнослужащим придется оставаться на месте и ждать либо готовности вертикальной шахты, либо естественного осушения пещеры, которое обычно каждый год происходит в середине октября. На этот случай в последние три дня в пещеру занесены запасы продовольствия, медикаменты, предметы первой необходимости, запасное дайверское оборудование, баллоны с кислородом для обогащения им атмосферы в пещере, и средства связи из расчета на четыре месяца. В четверг спасатели планируют завершить прокладку оптоволоконного кабеля, уже обеспечивающего связь с поверхностью командного пункта и базового лагеря спасателей на трехкилометровой отметке в глубине пещеры, до места, где находятся спасенные дети. Кабель позволит наладить аудио- и видеосвязь со спасенными.

До настоящего момента для связи между спасателями, находящимися с детьми, и базовым лагерем, используется войсковой полевой телефон. Из-за плохого распространения радиоволн в пещере использование радиосвязи в спасательной операции имеет ограниченные возможности.

Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде
© REUTERS / Soe Zeya TunДвенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.Спасатели рядом с затопленной пещерой Тхам Луанг на севере Таиланда. 3 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Двенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.
© AP Photo / Sakchai LalitПодростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© AP Photo / Sakchai Lalit
Подростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.
© REUTERS / Soe Zeya TunЧерез десять дней пропавших нашли живыми, но слабыми от голода.Солдаты и спасатели несут коробки с необходимыми вещами в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Через десять дней пропавших нашли живыми, но слабыми от голода.
© REUTERS / Thai Navy SealК "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года
© REUTERS / Thai Navy Seal
К "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.
© REUTERS / Soe Zeya TunТеперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Теперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuНа помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.Специалист по дайвингу у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
На помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuВоду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.Родственники пропавших детей ждут новостей о поисковой операции
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Воду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.
© AP Photo / Sakchai LalitДорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
Дорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
© REUTERS / Soe Zeya TunПуть от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.Образ Будды у входа в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, где идут поиски пропавших детей
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Путь от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaВ пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.Родственница показывает фотографию найденных в пещере игроков детской футбольной команды и их тренера в Таиланде
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
В пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.
© REUTERS / Soe Zeya TunЭвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.Родственница разговаривает по телефону неподалеку от пещерного комплекса, где были найдены дети
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Эвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.
© REUTERS / Soe Zeya TunДля подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружалаться с аквалангом.Спасатели выходят из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Для подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружалаться с аквалангом.
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