ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Император Японии Акихито полностью выздоровел и приступил к исполнению своих обязанностей, в частности он принял верительные грамоты от иностранных послов, сообщило Управление императорского двора.

Со 2 июля император жаловался на головокружение и тошноту, медики пришли к выводу, что причиной этого стала анемия головного мозга, и предписали покой. Во время болезни его представительские функции выполнял старший сын, наследный принц Нарухито.

В среду император почувствовал себя намного лучше, и начал работать с документами. В декабре этого года императору исполнится 85 лет. В конце апреля 2019 года он передаст престол старшему сыну.