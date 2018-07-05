На юге Таиланда за восемь дней пять человек пострадали от взрывов мин

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Пять тайских фермеров-буддистов, выращивающих каучуконосы в провинции Ялла на юге Таиланда, получили ранения в последние 8 дней в результате взрывов мин, заложенных на их плантациях, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.

Таиландские силы безопасности расследуют четыре взрыва мин, в результате которых пострадали фермеры. По версии следствия, мины были заложены исламскими боевиками из сепаратистских боевых групп, действующих в регионе и сознательно избравшими в качестве мишеней своих акций фермеров-буддистов, сообщает издание.

Взрывы придорожных самодельных фугасов, обстрелы и перестрелки происходят в трех провинциях "Крайнего юга" Таиланда: Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, почти еженедельно с 2004 года, когда в регионе началась очередная активизация деятельности мусульманских сепаратистских группировок, требования которых варьируются от широкой автономии региона до полного отделения от преимущественно буддийского Таиланда. За это время на "Крайнем юге" в результате взрывов, обстрелов и перестрелок погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданских лиц. Установленные на земле и замаскированные растениями и сухими листьями мины применяются сепаратистами впервые с начала нынешнего конфликта, сообщает издание со ссылкой на следствие.

В прошлом все три провинции, населенные, в основном, этническими малайцами-мусульманами, составляли единый полунезависимый султанат Паттани, являвшийся буферным государством между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В начале XX века в результате серии англо-сиамских договоров территория султаната вошла в состав Сиама и была административно разделена на три провинции. Мусульманские сепаратистские движения различного толка неоднократно возникали в регионе за прошедшие сто лет.