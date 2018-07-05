Победительницу Евровидения-2018 заподозрили в плагиате

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Крупный звукозаписывающий лейбл Universal Music заподозрил израильскую певицу, победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай в плагиате. Об этом сообщает портал Walla.

Медиахолдинг написал предупреждающее письмо создателям песни "Toy" Дорону Медли и Ставу Бегуру. Компания утверждает, что хит израильтянки подозрительно похож по ритму и гармонии на песню "Seven Nation Army" группы The White Stripes, которая в 2003-м удостоилась премии Грэмми.

Если плагиат будет доказан, певицу дисквалифицируют, и Израиль в следующем году не сможет стать хозяином конкурса.

Однако юристы и музыканты считают, что сторонам конфликта удастся достичь компромисса.

"Аргумент по поводу ритма для меня общий, потому что каждая секция танго, блюза или регги имеет ритм, подобный другим композициям в стиле танго, блюз или регги. Мне кажется, что они зашли слишком далеко с претензией на сходство с гармонией и ритмом. В заявлении об авторском праве есть "сходство с основной частью работы", — прокомментировал ситуацию адвокат Рон Левинталь.

"Разложение его на отдельные элементы, такие как ритм или гармония, является неправильным в общей идее закона об авторском праве. На каждого художника влияют предыдущие работы. Странно заявлять художнику, что синий фон на картине похож на другой синий фон или на тип холста", — добавил он.