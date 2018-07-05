В Канаде от сильной жары погибли 17 человек

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Количество погибших из-за сильной жары в Канаде достигло 17, сообщает издание Globe and Mail.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
По данным издания, 12 человек скончались из-за сильной жары в районе города Монреаль, где температура в среду достигла +40 градусов. Ожидается, что жара здесь не спадет до пятницы.
Еще пять человек погибли в регионе Восточные кантоны. Также сильная жара наблюдается в области Южное Онтарио.
Также, по данным издания, в Монреале и Торонто власти организовали "прохладительные центры", где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.