На Украине женщина пыталась продать сына, чтобы купить дом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась более чем за 500 тысяч рублей продать своего трехмесячного сына, чтобы приобрести дом, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
По информации полиции, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей).
Известно, что женщина была ранее судима и вела асоциальный образ жизни. По ее словам, на полученные деньги она хотела приобрести дом.
По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.