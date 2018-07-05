В Киеве объяснили, почему украинцы должны хорошо знать русский язык

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Украины не должны недооценивать русский, поскольку "язык противника надо знать лучше", заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Политик подчеркнул, что язык "противника", под которым он подразумевает Россию, необходимо знать лучше. Червоненко объяснил это тем, что наиболее перспективный рынок для Киева находится в странах СНГ.

"Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — отметил экс-министр.

В конце сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.