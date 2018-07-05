Палестинцы протестуют против планов Израиля снести деревню

ГАЗА, 5 июл — РИА Новости. Свыше 40 палестинцев получили в среду ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые готовятся к сносу бедуинской деревни на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.

Деревню Аль-Хан аль-Ахмар, где по соседству с Иерусалимом, несколькими еврейскими поселениями и дорогой на Мертвое море живут 173 человека, израильтяне признали самостроем и сейчас стягивают туда бульдозеры и иную технику.

"Израильские силы использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты против бедуинских граждан, которые выступают против сноса своих домов. Ранен 41 человек, в том числе семеро отправлены в ближайшие больницы", — сказала РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Агентство Франс Пресс пишет также о трех полицейских, которые пострадали в стычках, и 11 задержанных протестующих, среди которых есть активисты израильских организаций левого толка.

Деревня Аль-Хан аль-Ахмар расположена в так называемой "зоне C" — той части оккупированного Западного берега, которая находится под полным военным и гражданским контролем Израиля.

С осуждением готовящегося сноса деревни и выселения ее жителей выступил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

"Израиль должен… отказаться от планов перемещения бедуинских поселков на оккупированном Западном берегу. Такие действия противоречат международному праву и подрывают возможность урегулирования на основе принципа "два государства для двух народов", — сказано в его заявлении.