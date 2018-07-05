Друг принца Чарльза грубо отозвался о Меган Маркл и ее семье

Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018. Архивное фото

Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Знаменитый дизайнер интерьеров и друг принца Чарльза Ники Хаслам грубо высказался о семье и свадебном платье Меган Маркл, герцогини Сассекской, пишет газета The Sun.

В недавнем интервью газете Ники заявил, что родственники Меган слишком простые для монаршей семьи, а ее отца Томаса назвал "чурбаном".

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган — ее мама Дория", — заявил дизайнер.

Хаслам также раскритиковал свадебное платье Меган от модного дома Givenchy.

"Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, она плохо на ней сидело. Его нужно было сшить из материала более тонкого. Оно выглядело, как кусок бетона", — сказал дизайнер.