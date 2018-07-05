Скотленд-Ярд взял на себя руководство расследованием инцидента в Эймсбери

ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда взяло на себя руководство расследованием инцидента с отравлением двух британцев в городе Эймсбери, говорится в переданном в РИА Новости сообщении полиции графства Уилтшир.
"Сегодня контртеррористическое подразделение подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом "Новичок". Поэтому объявлено, что теперь они принимают основные полномочия и берут на себя руководство расследованием ситуации в Эймсбери", — говорится в заявлении.
Полиция Уилтшира обязалась всячески помогать специалистам по борьбе с терроризмом.
Эймсбери находится примерно в 10 км от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей также руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.