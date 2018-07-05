Скотленд-Ярд взял на себя руководство расследованием инцидента в Эймсбери

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018

ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда взяло на себя руководство расследованием инцидента с отравлением двух британцев в городе Эймсбери, говорится в переданном в РИА Новости сообщении полиции графства Уилтшир.

Ранее глава подразделения Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Сегодня контртеррористическое подразделение подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом "Новичок". Поэтому объявлено, что теперь они принимают основные полномочия и берут на себя руководство расследованием ситуации в Эймсбери", — говорится в заявлении.

Полиция Уилтшира обязалась всячески помогать специалистам по борьбе с терроризмом.

Эймсбери находится примерно в 10 км от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей также руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.