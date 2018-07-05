МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал бесспорной победу кандидата от левых сил на недавних выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
"Очевидно, есть один победитель, виртуальный победитель, которого признали другие политические силы, и как президент я признавал и признаю, что его победа была четкая, убедительная и бесспорная", – заявил Пенья Ньето на мероприятии в Мехико.
Во вторник действующий глава Мексики встретился с Обрадором. В ходе встречи Пенья Ньето обещал Обрадору помощь своей команды в деле обеспечения спокойной передачи власти.