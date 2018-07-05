МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал бесспорной победу кандидата от левых сил на недавних выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Обрадор набирает 52,96% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета почти 93,6% актов с избирательных участков. Его победу уже признали конкуренты по выборам, действующий президент, многие иностранные лидеры, приславшие свои поздравления. В должность Обрадор должен вступить 1 декабря.

"Очевидно, есть один победитель, виртуальный победитель, которого признали другие политические силы, и как президент я признавал и признаю, что его победа была четкая, убедительная и бесспорная", – заявил Пенья Ньето на мероприятии в Мехико.

Во вторник действующий глава Мексики встретился с Обрадором. В ходе встречи Пенья Ньето обещал Обрадору помощь своей команды в деле обеспечения спокойной передачи власти.