Эквадор заявил протест двум странам из-за дела бывшего президента

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Эквадора заявило в среду протест властям ранее близких Каракасу Венесуэлы и Боливии из-за их вмешательства в ситуацию вокруг бывшего президента Рафаэля Корреа.

Суд Эквадора принял решение о помещении Корреа под стражу. Также судья попросил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства. Главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес подвергли это решение резкой критике.

"Мы с беспокойством видим высказывания президентов Боливии и Венесуэлы в отношении ордера на тюремное заключение для Рафаэля Корреа со стороны эквадорской юстиции. Поэтому мы заявили формальные ноты протеста и вызвали их послов, чтобы они дали пояснения по позиции своих правительств в отношении внутренней проблематики нашей страны", – приводит МИД Эквадора заявление главы ведомства Хосе Валенсии.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды. Сам Корреа считает, что привлечен к процессу без каких-либо доказательств, и заявляет о заговоре против него. Венесуэла, Боливия и Эквадор ранее считались союзниками на континенте, поддерживая тесные взаимоотношения.