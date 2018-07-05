Минобороны Сербии опровергло информацию о планах купить С-300 у России

БЕЛГРАД, 5 июл — РИА Новости. Сведения о планах покупки Сербией зенитно-ракетных комплексов С-300 в России не соответствуют действительности, заявил министр сербского министерства обороны Александр Вулин.

В среду ряд российских СМИ со ссылкой на неофициальный источник распространили информацию, что Россия получила от Сербии заявку на получение комплексов противовоздушной обороны С-300.

"Сербия отлично сотрудничает с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности", — приводит министерство заявление Вулина в связи с публикациями российских СМИ.

Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич. О ведущихся с Сербией переговорах по поставкам С-300 также заявлял РИА Новости в 2017 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.