Мадуро заступился за бывшего президента Эквадора

МЕХИКО, 4 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заступился за экс-главу Эквадора Рафаэля Корреа, в отношении которого эквадорский суд выдал ордер на задержание.

"Первой была Кристина (Киршнер, экс-президент Аргентины — ред.). Потом — Лула (да Силва, бывший президент Бразилии — ред.). Теперь — Рафаэль Корреа. Прекратите преследование подлинных лидеров нашей Америки. Боливарианская революция выражает солидарность с народом Эквадора и Корреа", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter

Ранее суд Эквадора принял решение о помещении под стражу экс-президента Корреа. Также судья попросил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды. Сам Корреа считает, что привлечен к процессу без каких-либо доказательств, и заявляет о заговоре против него.