Украина пригрозила России созданием Барнаульского и Мурманского полков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев может подготовить ответные меры на присвоение некоторым российским воинским полкам и дивизиям названий в честь украинских городов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее", — заявил он.

По мнению Матиоса, украинский народ всегда был креативным и спасался "выдумкой".

Переименование полков

Ранее президент России Владимир Путин объявил о присвоении некоторым соединениям российской армии почетные звания. Таким образом, некоторые части получили названия в честь украинских, белорусских и польских городов, где отличились советские солдаты во время Великой Отечественной войны.

Одиннадцать соединений получили связанные с Украиной наименования, а именно Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что подобное решение свидетельствует о соблюдении отечественных воинских традиций. Он отметил, что указ президента направлен на усиление авторитета российских вооруженных сил.

Реакция Киева

На Украине указ о переименовании частей восприняли неоднозначно. Например,, в украинском военном ведомстве отметили, что это решение выглядит сигналом к началу переговоров, однако из-за напряженных отношений между странами переименование частей следует считать "троллингом".

Кроме того, глава Генштаба Виктор Муженко счел этот указ показателем "агрессивных" планов России. Это мнение также разделил представитель Радикальной партии Украины, предложивший вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае начала "полномасштабного вторжения".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко объяснил странную реакцию Киева страхом перед российской историей. По мнению эксперта, на Украине уничтожают наследие Великой Отечественной войны и "беспокоятся, что наша историческая память является важнее".