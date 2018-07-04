В Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

ТЕГЕРАН, 4 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, заявил заместитель начальника ставки КСИР "Саралла" Исмаил Коусари.

"Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", — заявил Коусари агентству YJC, отметив, что через участок проходит 20% мирового черного золота.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай.

"Планы США неосуществимы"



В минувший вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

"На мой взгляд, слова некоторых американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю являются просто болтовней, которая никогда не будет реализована", — сказал Роухани.

Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы Вашингтона, дав возможность Ирану продавать нефть в необходимом объеме.

Роухани подчеркнул, что деятельность Соединенных Штатов в этой сфере носит односторонний характер и нарушает международные нормы в сфере энергетики и торговли.

Вице-президент Эсхак Джахангири, в свою очередь, заявил, что для противодействия американским санкциям власти страны позволят экспортировать нефть частному сектору.