Роухани допустил изменение Ираном уровня сотрудничества с МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 4 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани не исключил, что Тегеран может изменить уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента.

"Деятельность Ирана в сфере атома всегда носила мирный характер, но именно Тегеран принимает решение об уровне сотрудничества с МАГАТЭ, ответственность же за изменение состояния и уровня сотрудничества Ирана с Агентством будет лежать на том, кто создаст новые условия", — приводятся слова президента страны со встречи с главой МАГАТЭ Юкия Амано в Вене.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.