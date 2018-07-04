Додон намерен обозначить Путину свою позицию по Приднестровью

КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обозначить ему свою позицию, относительно миротворцев и приднестровской проблемы.

"Мы обсудим текущее состояние дел между нашими странами и повестку дня на ближайшие семь месяцев, конечно, нас интересуют вопросы экспорта и мигрантов, сотрудничества в рамках ЕАЭС. Я хочу обозначить Владимиру Владимировичу свою позицию по миротворцам и Приднестровью в целом, потому что позиция молдавского правительства не соответствует мнению большинства молдавского народа и обусловлена грядущими парламентскими выборами", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, напомнив, что встреча с Путиным может состояться 13 или 14 июля.

По словам президента, Россия всегда подтверждала свое уважение к территориальной целостности и суверенитету Молдавии. Москва заинтересована в скорейшем решении приднестровской проблемы.

"Резолюция ООН по Приднестровью — это еще одна попытка антироссийского демарша со стороны молдавского правительства. Такие вопросы нужно решать на двусторонних переговорах, нужно было предложить российским коллегам обсудить проблему, но этого не было сделано", — сказал он.

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.