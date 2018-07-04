Брат бывшего президента Армении покинул свой дом после обыска

ЕРЕВАН, 4 июл – РИА Новости. Брат экс-президента Армении Александр Саргсян покинул свой дом после многочасового обыска, передает корреспондент РИА Новости.

Брат Сержа Саргсяна сел в машину с государственными номерами, которая отъехала от дома. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

До этого правоохранители вынесли из дома Саргсяна завернутые предметы, в том числе, предположительно, ружья, а также картину.

Ранее пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян сообщил РИА Новости, что в доме Саргсяна в Ереване проходит обыск.

Александр Саргсян был 25 июня задержан полицией по подозрению в незаконном хранении оружия, но освобожден в тот же день. Позднее начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что обнаруженное у него оружие было законным.

Второго июля следователи взяли подписку о невыезде со второго брата экс-президента — Левона Саргсяна, которого подозревают вместе с сыном и дочерью в незаконном обогащении и уклонении от декларирования доходов.