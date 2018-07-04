Роулинг высмеяла "писательские навыки" Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг высмеяла президента США Дональда Трампа, написавшего твит с опечаткой.

Ранее Трамп написал в твиттере, что гордится своими писательскими навыками, так как успел продать не один бестселлер. Он также посетовал на пристальное внимание журналистов к его ошибкам.

"Фейковые СМИ тщательно изучают все мои твиты в поисках ошибки. Я использую заглавные буквы для выделения информации, а не потому, что они должны быть заглавными", — объяснил он.

Однако вместо глагола "pore" (пристально изучать. — Прим. ред.) Трамп употребил слово "pour" (наливать. — Прим. ред.).

Роулинг опубликовала скриншот с ошибкой американского президента, назвав его "величайшим писателем на Земле". Писательница в буквальном смысле высмеяла Трампа, посвятив этому эпизоду шесть твитов.

Позднее Трамп удалил сообщение с опечаткой и опубликовал исправленный твит.