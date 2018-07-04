Роулинг высмеяла "писательские навыки" Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг высмеяла президента США Дональда Трампа, написавшего твит с опечаткой.
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha *draws breath* hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/gbionAPK9Z— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 июля 2018 г.
"Фейковые СМИ тщательно изучают все мои твиты в поисках ошибки. Я использую заглавные буквы для выделения информации, а не потому, что они должны быть заглавными", — объяснил он.
Однако вместо глагола "pore" (пристально изучать. — Прим. ред.) Трамп употребил слово "pour" (наливать. — Прим. ред.).
Роулинг опубликовала скриншот с ошибкой американского президента, назвав его "величайшим писателем на Земле". Писательница в буквальном смысле высмеяла Трампа, посвятив этому эпизоду шесть твитов.
Позднее Трамп удалил сообщение с опечаткой и опубликовал исправленный твит.
*wipes eyes, tries to control breathing*— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 июля 2018 г.
Seriously, @realDonaldTrump is the Gratest Writer on earth.