В Европарламенте назвали закон об образовании в Латвии безумием

РИГА, 4 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов назвал безумием новый закон об образовании, который вводит запрет на преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

Митрофанов отметил, что на прошлой неделе множество организаций — от университетов до правозащитников и конформистской оппозиции — просили президента Латвии Раймонда Вейониса не подписывать закон, однако в среду запрет вступил в силу.

По словам евродепутата, латвийский президент находится в полном подчинении у радикальных националистов и будет поддерживать все предлагаемые ими безумные антирусские законы.

Митрофанов считает, что Вейонис отказался от независимой роли в латвийской политике.

"Время дискуссий и экспертов прошло или еще на наступило. Только борьба в рамках закона, только рост массовости протестов может переломить ситуацию и заставить власти пойти нам навстречу в вопросах русского образования. Для этого Русский союз Латвии выведет на акции протеста в Риге в сентябре 30 тысяч человек", — заявил Митрофанов.

Язык обучения в вузах

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, родной для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии преподавание на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

Реформа образования в Латвии

В апреле Вейонис провозгласил поправки, предусматривающие перевод обучения во всех средних школах на латышский язык к 1 сентября 2021 года.

В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Последний митинг был приурочен к Международному дню защиты детей в начале июня.

МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.