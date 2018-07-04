В AliExpress рассказали, откуда берутся смешные описания товаров

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Оригинальные описания товарам на AliExpress составляются нейросетью, она же придумывает и названия для товаров. Об этом сообщается на информационном портале корпорации Alibaba Group.

Нейросеть способна создавать до 20 тысяч строк в секунду и уже прошла тест Тьюринга. Помимо компании Alibaba ее также используют Taobao, Tmall и ряд других.

В Alibaba Group приняли решение об использовании искусственного интеллекта для экономии на копирайтинге. Для того чтобы не выдумывать описание нового продукта, продавец просто отправляет нейросети ссылку на схожий товар, и из полученного описания этого товара система создает новый текст.

"Программа копирайтинга с искусственным интеллектом — действительно великолепный инструмент. На основе обширной базы данных и при использовании искусственного интеллекта можно уменьшить повторяющуюся нагрузку на наших сотрудников", — заявил Шаожан Дин, глава отдела электронной коммерции в азиатско-тихоокеанском регионе компании Esprit.

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию. В частности, количество отправлений в Россию составляет порядка 400 миллионов в год.